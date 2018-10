Toeval bestond niet op Cas Oorthuys' historische foto's van Amersfoort

column Bach was in de stad

7:50 Er is leven na de dood. Sorry, misschien een wat zwaar uitgevallen deur om zomaar mee in huis te vallen. Nogal pretentieus ook. De wetenschap, religies en de mensheid, ze breken zich al eeuwen het hoofd over deze kwestie. Gaat meneer de columnist op een doordeweekse woensdag zeker even uitsluitsel geven.