Torenhoge brandstofprijzen, maar tóch druk aan de dure Shell-pomp langs de A1 (en dat heeft een reden)

Twee stationcars parkeren vlak achter elkaar en één voor één komen goed geklede twintigers uit de wagens gekropen. Op naar de tankshop. Luid kletsend komen ze even later terug met hun armen vol blikjes Cola, Monster en Icetea Green. ,,Of we hier ook tanken? Nee joh, ben je gek. Heb je die benzineprijs gezien”, zegt de 25-jarige Rutger Horstmann.