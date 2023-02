Tot Slot: Lotte en Pim hingen met hun poes Loesje een slot aan 't Sasje

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

André Kuipers over toekomst Wanneer landen we op mars? Vinden we buitenaards leven? Wanneer gaat we weer ’ns naar de maan? Astronaut André Kuipers geeft antwoord op dit soort vragen in zijn tweede theatertour Op Reis naar de Toekomst. Kuipers werpt een blik op wat we in de ruimtevaart kunnen verwachten de komende decennia. Denk daarbij aan ruimtetoerisme (voorlopig alleen voor de steenrijken), nieuwe bezoekjes aan de maan en zelfs plannen voor speelfilms die zich in de ruimte moeten gaan afspelen. Verder vertelt Kuipers over gewichtloosheid en wat hij de 204 dagen dat hij in het internationale ruimtestation zat eigenlijk deed. Dit theatercollege is gericht op een volwassen publiek.