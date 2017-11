Traumaheli op voetbalveld Soest na harde botsing tussen jeugdspelers

De spits van Victoria (onder 16 ) knalde volgens ooggetuigen zo hard op de keeper van de thuisvereniging dat hij bewusteloos op de grond bleef liggen. Een arts arriveerde per traumahelikopter om de eerste zorg te verlenen. De speler werd daarna in de ambulance met hoge snelheid naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat er bij de eerste scan bloed onder zijn schedel werd waargenomen, moest de jongen de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Artsen constateerden een zware hersenschudding. Volgens de voorzitter van SO Soest mocht hij zondagmiddag naar huis. ,,Het was enorm schrikken. Gelukkig is er goed gehandeld en was er heel snel medische hulp. We houden contact met Victoria om te horen hoe het met hem gaat.''