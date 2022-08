Treinreizigers opgelet! Vanaf zondag geen treinen tussen Barneveld en Ede-Wageningen

Meerdere gewonden bij harde botsing in Voorthui­zen

Aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen is dinsdagmorgen rond 09.50 uur een ongeluk gebeurd. Een bestuurder van een bestelbus stak de Blotenkamperweg over en zag een personenauto, komende vanuit Kootwijkerbroek, over het hoofd. Een harde botsing was het gevolg.

2 augustus