Treinstoring: drukte in de hal van Amersfoort Centraal, Valleilijn rijdt als één van de weinige diensten wél

Zestig huishou­dens in Amersfoort zonder water door gesprongen waterlei­ding

Zo'n zestig huishoudens op de Heer Halewijnpad in Amersfoort zitten sinds afgelopen nacht zonder water door een gesprongen waterleiding. Ook op het bedrijventerrein De Kronkels in Bunschoten-Spakenburg was het vanochtend raak.

31 maart