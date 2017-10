Treinverkeer tussen Baarn en Hilversum hervat

Column Een half varken in de kelder

8:41 De Schoutensteeg is een steeg die haaks op de Muurhuizen staat, en na een meter of zeven overgaat in een bruggetje dat uitkomt op de Zuidsingel. In 1940 stond daar één huis. De man die er woonde, reed met paard-en-wagen voor Van Gend & Loos. Sleuper noemden de mensen hem, Amersfoorts voor sleper. Zelf vond hij expediteur chiquer klinken.