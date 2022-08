Trotse gabber Senna (20) kon zich vroeger druk maken om vooroordelen, maar lacht er nu om: ‘Het is onzin’

Wat vind je zo tof aan deze muziek?

,,Dat komt vooral door de gabbers waar ik van jongs af aan al gefascineerd door ben. Vroeger dacht ik altijd: zo wil ik later ook worden. En nu ben ik dat gewoon. Ik heb het een beetje meegekregen van mijn opa. Sinds ik een jaar of 12 ben, luister ik iedere dag naar hardcoremuziek. Deze muziek is echt een uitlaatklep. Veel gabbers hebben wat meegemaakt. Als ik het moeilijk heb, kan ik me hiermee even afsluiten van de wereld.”