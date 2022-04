Truck met oplegger brandt uit op terrein van Koopman Cargo in Nijkerk

‘Opschalen’ bij een brand: wat is het, waarom gebeurt het en wat zegt het over de ernst van het incident?

Niet één, maar zelfs twee keer werd de regio in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een enorme brand. In beide gevallen was er sprake van een GRIP-situatie, een typering die aangeeft dat het menens is. Wat betekenen die codes eigenlijk?

8 april