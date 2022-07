Tussen haar 20ste en 28ste zat Fien misschien drie keer op de fiets, nu is ze wielerfanaat (en dat komt door...)

column Fien heeft dé truc om enge mannen op straat te weren (maar het is om te janken dat ze dit moet vertellen)

Van mijn vriend heb ik een truc geleerd. Als ik ’s avonds in mijn eentje ergens loop of fiets en ik zie types waardoor ik me onveilig voel, pas ik ‘m toe. Mijn vriend is horecaondernemer in de stad, dus hij heeft de nodige ervaring met mensen waar een dreigend gevoel van uit gaat. Altijd laten weten dat je ze hebt gezien, zei hij ooit tegen me, nadat ik hem huilend opbelde omdat ik naar huis was gevolgd door twee enge mannen.

