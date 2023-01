Twee 18-jarigen verdacht van verkrachting van minderjarig meisje op parkeerplaats in Amersfoort

OM: cel en tbs met dwangver­ple­ging voor Amersfoor­ter (28) die vrouw uiterst geweldda­dig verkracht­te

Het Openbaar Ministerie in Utrecht eist een gevangenisstraf van 30 maanden en tbs met dwangverpleging tegen de verdachte van een uiterst gewelddadige verkrachting in Amersfoort. Over twee weken wordt duidelijk of de rechtbank de straf overneemt.

13 juli