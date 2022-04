Twee auto’s botsen frontaal op elkaar bij tankstation in Barneveld

Krijgt Nijkerk zijn eerste sterrenres­tau­rant? Als het aan de nieuwe eigenaren van Het Sluishuis ligt wel

Hij wil op hoog niveau een restaurant neerzetten, nét tegen sterrenniveau aan. En daar leent de locatie zich volgens hem ook uitstekend voor: Erik Hendriksen, voormalig uitbater van de Oranjerie in Barneveld stort zich met Het Sluishuis in Nijkerk in een nieuw horeca-avontuur.

