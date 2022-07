Twee gewonden bij botsing tussen scooter en auto in Barneveld

Dierenbe­scher­mings­cen­trum Amersfoort wordt overspoeld met dieren: 219 (!) in één maand

Het dierenbeschermingscentrum in Amersfoort stroomt nog net niet over. In nog geen maand tijd zijn er al 219 dieren binnengekomen. Voor de vrijwilligers van de dierenbescherming is het dan ook aanpoten. ,,We werken keihard om de dieren goed te verzorgen, maar het is fysiek en mentaal zwaar.”

