Twee gewonden bij steekincident in badkamerwinkel in Amersfoort

Bij een onderneming aan de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort is minimaal één persoon zwaargewond geraakt na een steekincident. Ook is er een tweede slachtoffer. In de omgeving is veel politie aanwezig en ook de ambulancemedewerkers dragen steekwerende vesten.