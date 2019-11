Twee jaar cel en tbs geëist tegen Abdul A. voor het aftuigen en wurgen van zijn zwangere vriendin

Zo onberispelijk als A. vandaag voor de rechter verscheen – hij droeg een driedelig pak met stropdas en had zijn gladgekamde haren opgestoken in een knot – zo vreselijk ging hij op 19 september van het vorig jaar tekeer tegen de aanstaande moeder van zijn kind. De nu 25-jarige Barneveldse moest het tijdens een nachtelijke rit door haar woonplaats zwaar ontgelden na een woordenwisseling. Volgens het Openbaar Ministerie sloeg en schopte A. zijn slachtoffer, deelde hij kopstoten uit en probeerde hij haar te wurgen. In zijn razernij zou de Utrechter het hoofd van de jonge vrouw ook meerdere keren tegen de buitenkant van het voertuig hebben geslagen.