Twee jongens van 17 en 18 aangehouden voor gewapende overval op Jumbo in Amersfoort

Vader Leon ‘spioneert’ graag even voor zijn zoon Frank voor derby AFC Quick 1890 - Roda’46

Als je het over Frank Corba hebt, dan heb je het eigenlijk automatisch over AFC Quick 1890. Hij begon er als voetballer, brak er later door in het eerste en zette er ook zijn eerste schreden als trainer. Zondag was het anders, toen kwam Corba als trainer van Roda’46 op bezoek bij zijn club.

15 november