Twee ongelukken met buggy in twee dagen tijd: 'Verkeerde manoeuvre, kan helemaal verkeerd uitpakken’

2534 mensen de afgelopen twee weken in de regio positief getest: 3 liggen in het ziekenhuis

20 juli Er is nog geen daling te zien in het aantal coronabesmettingen in de regio. Sterker nog: het aantal besmettingen is verdubbeld ten op zichte van de cijfers van vorige week. Afgelopen twee weken zijn er 2534 mensen positief getest. Wel spreekt het RIVM van een ‘voorzichtige stabilisatie’ in het aantal positieve tests.