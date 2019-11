Twee volwassenen en een kind gewond bij zware crash op Leusderweg

De eerste traumahelikopter landde vlak na het ongeval nabij de Leusderweg. Ook een tweede traumahelikopter arriveerde. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is volgens de politie nog altijd niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse is ter plaatse om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. De Leusderweg is door agenten met lint afgezet. De bestuurder van de auto is door de politie gehoord. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.