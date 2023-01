Twee vrouwen mishandelen Amersfoorter (38) na verkeersconflict: politie zoekt getuigen

Amersfoor­ter (45) krijgt vijf jaar cel en dikke boete voor handelen van 72 kilo mdma

Een 45-jarige man uit Amersfoort is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar omdat hij zeker 72 kilo mdma in zijn bezit had en dit verhandelde. De man viel door de mand doordat de politie zijn chatberichten kon inzien.

23 januari