Tweede editie Swim to Fight Cancer in september: ‘Het water in de Eem is zo’n 16 graden’

column Fien trok haar pruik in één keer af, haar vriend zei: ‘Ik vind je nog steeds een lekker wijf’

Zittend op het bed van mijn toenmalige vriend kwam na een paar weken chemo dan toch het moment. ,,Klaar?” Kijkend naar het dekbed had ik geen wimpers meer om me achter te verschuilen. Ik trok mijn pruik in één ruk af. Hij was even stil. ,,Ik vind je eigenlijk nog steeds een lekker wijf.”

22 mei