Tweede Kamerlid Kiki Hagen (D66) aan de slag met vorming nieuwe coalitie in Amersfoort

Hagen gaat de komende tijd praten met alle 13 partijen om te kijken welke meerderheid er te vormen is. Het Tweede Kamerlid, dat op nummer 21 stond bij D66 tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, was tien jaar actief in de provincie Utrecht, waarvan de afgelopen raadsperiode als wethouder van onder meer klimaat, energie, onderwijs en jeugdzorg in De Ronde Venen. Tijdens de landelijke verkiezingen afgelopen jaar kreeg ze bijna 25.000 voorkeursstemmen, op drie na de meeste bij D66.