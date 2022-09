Uit de kast komen blijft lastig, weet coach Ellemieke (56) uit Spakenburg: ‘Ik zie de pijn en het verdriet’

Nooit meer tien weken wachten op paspoort, belooft Amersfoort: zo gaat de gemeente dat regelen

Nog even snel een nieuw paspoort of rijbewijs aanvragen voor je vakantie naar Italië of Oostenrijk? Dat zat er dit voorjaar niet in. Normaal gesproken moet je maximaal een paar dagen wachten. Maar de wachttijd in Amersfoort steeg uiteindelijk tot maar liefst tien weken. De gemeente steekt de hand in eigen boezem én belooft beterschap. ,,Hier móet iets aan gebeuren.’’

23 september