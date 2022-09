Uitbreiding korenmolen De Hoop begonnen; werkzaamheden mogelijk eind december afgerond

Een paar maanden geleden werd al bekend dat De Hoop ging uitbreiden, omdat de molen in haar huidige staat niet meer kon voldoen aan de enorme vraag naar producten. Er is met name een gebrek aan ruimte ontstaan.

Dat de producten zo populair zouden worden, was ten tijde van de ingebruikname in 2009 namelijk niet verwacht. De molen werd toen vooral gebouwd omdat daar behoefte aan was. In Bunschoten had al dertig jaar geen molen meer gedraaid.

Tegelijk met de korenmolen werd een voormalige paardenstal herbouwd. Die werd vervolgens door Stichting Korenmolen De Hoop verhuurd aan Brasserie Wieken.

Zolderverdieping van de brasserie

Nu blijken de producten zo in de smaak te vallen dat uitbreiding nodig is. De molenaars willen daarom de zolderverdieping van de brasserie overnemen. Ter compensatie biedt de stichting een uitbreiding aan in de vorm van een kapschuur om zo het historische gedeelte van de molen te behouden.

De verbouwing van de korenmolen is naar verwachting klaar in december.

