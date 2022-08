Uitlevering aan Turkije dreigt voor Amersfoortse Zeliha (55): ‘Ik krijg daar geen eerlijk proces’

Torenhoge prijzen bezorgen Amersfoor­ters veel kopzorgen: zó krijg je grip op je geld

Historisch hoge prijzen voor boodschappen, energie en brandstof bezorgen veel huishoudens kopzorgen. Bij het Geldloket van Stadsring51 in Amersfoort zijn het afgelopen halfjaar 12 procent meer preventieve gesprekken gevoerd over de financiële situatie. Teamleider Jaap-Jan Broer waarschuwt: ,,Ik zie gelijkenissen met de economische crisis in 2008.”

