Uitslaande brand in bouwkeet in Vathorst, brandweer met meerdere wagens aanwezig

Loes (100) uit Soest overleefde Jappenkamp en zware operatie: ‘Wat er gebeurt in Oekraïne grijpt me aan’

Loes Blok-Vuijk keek meermaals de dood in de ogen. Dankzij sterke genen, ongebroken levenslust én een portie geluk bereikte de Soestse niettemin de mijlpaal van honderd jaar. Ze verkeert in goed gezelschap, want Nederland telt een groeiend aantal eeuwelingen. ,,Ik heb altijd ‘het meisje hoop’ bij de hand gehouden.’’

19 augustus