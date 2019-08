Vader (44) en dochter (4) uit Scherpenzeel verongelukten nadat moeder (39) een herseninfarct kreeg

Dat maakte uitvaartondernemer Simone Beijer gisteren namens de familie bekend. Tot dat moment was de oorzaak van het eenzijdige ongeval onbekend. De gezondheidssituatie van Manon is ook verbeterd, meldt Beijer. Door het herseninfarct en de opgelopen verwondingen was de toestand lange tijd ‘heel kritiek’, maar inmiddels is ze ‘stabiel’. De situatie is nog wel altijd zorgelijk.

Afgelopen zondag raakte het gezin Van Deelen-De Jong betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval op de A8 bij München. Ze waren op weg naar hun vaste vakantieadres in Kroatië, toen hun witte minibus van de weg raakte en tegen een boom reed. Daarbij kwamen vader Theo en zijn 4-jarige dochtertje Yara om het leven. Dochter Sanne (12) is geopereerd en inmiddels buiten levensgevaar. Zoontje Jordy (11) is fysiek nagenoeg niet gewond en wordt momenteel opgevangen door familieleden.

Afscheid

De lichamen van vader Theo en zijn dochtertje Yara worden dit weekend naar Nederland vervoerd. ,,De familie en naaste vrienden willen de tijd tot aan de uitvaart graag gebruiken om persoonlijk afscheid van hen te nemen. Ze zijn geroerd door het medeleven van de mensen uit heel Nederland en zelfs ver daarbuiten”, laat Beijer weten.

Quote Voor nu heeft de zorg om Manon, Sanne en Jordy en het afscheid van Theo en Yara alle prioriteit. Simone Beijer, Uitvaartondernemer

Volgende week vrijdag worden Theo en Yara in Scherpenzeel begraven. De uitvaart en de stille tocht daarna zijn openbaar. ,,De familie snapt dat mensen willen meeleven.”

Verdere details over de situatie van het gezin zal de familie alleen nog naar buiten brengen als er zich grote veranderingen voordoen. Wel zal binnenkort de rouwkaart online worden gepubliceerd, aldus Beijer. ,,Voor nu heeft de zorg om Manon, Sanne en Jordy en het afscheid van Theo en Yara alle prioriteit.”

Crowdfundingsactie

Het verkeersdrama, waarbij het gezin betrokken raakte, maakt in Scherpenzeel veel los. Annet van Riel, die Theo kent van vroeger, begon gisteren in samenwerking met de familie en de uitvaartondernemer een crowdfundingsactie. Het doel is om 25.000 euro op te halen om onverwachte kosten waarmee de familie door het verkeersongeluk wordt geconfronteerd te dekken. Aan het einde van de dag was er door meer dan zeshonderd mensen en gezinnen al meer dan 13.000 euro gedoneerd.

Van Riel: ,,De familie is verzekerd, maar het wegvallen van het inkomen van Theo brengt veel onzekerheid omdat hij zzp’er was. We willen met het geld dat we nu binnenhalen ervoor zorgen dat Sanne en Jordy de toekomst krijgen die ze verdienen.’’