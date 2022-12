Vader die verdacht wordt van ontvoeren meisje uit Soest is in Nederland en blijft langer vastzitten

De man werd in Bulgarije opgepakt, nadat hij begin november zijn dochter vanuit Soest meenam en naar Turkije wilde afreizen . Vanaf dat moment zat hij vast in Bulgarije, waarna hij vrijdag werd uitgeleverd.

,,We verdenken hem van het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezag”, laat het Openbaar Ministerie weten. De rechtbank heeft maandag besloten dat de man 14 dagen langer in voorarrest blijft.

Na deze twee weken buigt de officier van justitie zich opnieuw over de zaak en wordt bepaald of de man langer in hechtenis moet. Wordt dit besloten, dan zal de man voor in totaal maximaal 90 dagen in de cel moeten doorbrengen. Na deze periode zal de strafzaak voor het eerst bij de rechtbank terecht komen. `