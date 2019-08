Vader in Italië vermiste Barnevelder (30): ‘We hebben veel steun aan elkaar’

De ouders van de 30-jarige man die dinsdagmiddag op het Iseomeer in Italië van een opblaasbare band in het water viel en vermiste raakte, zijn naar eigen zeggen ‘ontredderd en machteloos’.

Op dit moment is er volgens de vader, die liever niet zijn eigen naam of de naam van zijn zoon in de krant genoemd wil hebben, nog geen nieuws. ,,We worden door onze schoondochter in Italië op de hoogte gehouden. Ze zijn aan het zoeken, de telefoons zijn uitgelezen en ze zijn met sensoren bezig. Onze andere zoon gaat er vanavond heen. Wij blijven met onze twee dochters en hun gezinnen in Nederland om elkaar te steunen en te troosten,” aldus de vader.

Lees ook Nederlander vermist in Italiaans meer na val van waterskiband Lees meer

Quote We zijn teneerge­sla­gen, maar ons geloof houdt ons op de been. Ouders vermiste Barnevelder

Op het bericht dat zij op Facebook plaatsen over de vermissing van hun zoon stromen honderden steunbetuigingen binnen. ,,Die steun is fijn. We zijn teneergeslagen, maar ons geloof houdt ons op de been. We houden ons vast aan de kerk en onze omgeving. We hebben veel steun in elkaar. We praten en huilen veel. We houden de moed er in.”

De ouders van de Barnevelder hebben een kampeerboerderij, De Houtkamp, in Otterlo. ,,Dat is ook de reden dat we het bericht op Facebook hebben gezet. Veel mensen uit heel het land kennen ons. We wilden hen op de hoogte brengen.” De overnachtingen op de kampeerboerderij hebben zij niet afgelast. ,,De hele dag thuis op de bank zitten wachten helpt ons niet. We hebben liever wat werk, dus we laten de gasten gewoon komen.”

Sterke stromingen

De Italiaanse hulpdiensten zoeken op dit moment in het Iseomeer, tussen de plaatsen Pisogne en Castro, naar de Barnevelder. De man viel dinsdag van een opblaasbare band achter een motorboot. De familieleden waarmee de man op vakantie was zouden niet precies kunnen aanwijzen waar de Barnevelder in het water is gevallen, omdat ze het niet meteen door zouden hebben gehad.

Inmiddels is zowel met duikers als met een helikopter naar de vader van twee kinderen (3 en 5 jaar) gezocht. Ook hebben speciale robots de bodem van het meer afgekamd. Het Iseomeer is 150 meter diep en is gevaarlijk vanwege de sterkte stromingen.

In hetzelfde meer stierf afgelopen zaterdag een 16-jarige jongen, toen hij een bal uit het water wilde halen. De lokale autoriteiten laten weten dat het met motorboten voorttrekken van opblaasbare objecten op die plek verboden is, omdat het te gevaarlijk is.