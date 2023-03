Vader Melisa (11) over ontvoering: ‘Had toestemming haar mee te nemen voor bezoek aan mijn zieke broer’

soest Jorica blikt terug op ontvoering dochter Melisa (11): ‘Ze heeft gehuild, ge­schreeuwd’

Ontvoerd worden door je vader, 31 uur plankgas rijden naar Bulgarije en vervolgens daar, in een volstrekt onbekend land, worden opgevangen door mensen die jouw taal niet spreken. Niemand zal ooit kunnen bevatten wat Melisa (11) uit Soest vorige maand meemaakte. Ook Jorica niet, haar moeder die nog altijd vol vragen zit. ,,Ze is nu veilig bij ons, maar de angst is groter dan ooit.”