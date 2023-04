Vader Peter (63) en dochter Elsemarijn (33) delen ‘knetterveel’ met elkaar: ‘Urenlang telefoneren’

Niet denken in problemen, maar in oplossin­gen: zó werd Amersfoort voorbeeld van opvang vluchtelin­gen

Niet denken in problemen, maar in oplossingen. Zo regelde Amersfoort in korte tijd vele honderden opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) was woensdag tijdens een bezoek onder de indruk. ,,Onwillige gemeenten noemen vaak problemen als argument. Maar je zit juist in de politiek om problemen op te lossen.”