Henk K. voor rechter voor ontucht en mishandeling

De strenggelovige, excentrieke K. wordt door het OM verdacht van poging tot doodslag op twee van zijn negentien kinderen en het stelselmatig mishandelen en opsluiten van vijftien zonen en dochters. Een aantal van hen stapte in 2016, inmiddels zelf volwassen, naar de politie om aangifte te doen tegen hun vader. Het OM verdenkt K. daarnaast van ontucht met een van zijn dochters. Het slachtoffer was tien jaar toen het geregelde misbruik plaats vond, luidt de aanklacht.

De arrestatie van Henk K. (die vanwege zijn bouwbedrijf in het dorp bekend staat als Henk de Voeger) in september 2016 leidde tot grote beroering in Bunschoten en Spakenburg. Ook zijn echtgenote werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. De vrouw zat kort in voorarrest, K. verbleef bijna een jaar in de cel voordat hij in de loop van 2017 zijn proces thuis met een elektronische enkelband mocht afwachten.