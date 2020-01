Vader van mishandelde Mees (13) is woest, dader na drie dagen weer op vrije voeten

Vader Alex Förch is geschokt en erg kwaad over de situatie ,, Hij had mijn zoon bijna gewurgd’’, vertelde hij enkele dagen na de aanval. ,,Stel dat die kerel een mes had gehad, dan had het veel erger kunnen aflopen.’’ De dader werd al snel opgespoord en vast gezet. ,,Hij komt wat mij betreft nooit meer los", zei de vader toen.



Maar dat is niet wat er gebeurde. De belager zat na zijn aanhouding drie dagen in verzekering in het cellencomplex in Houten. De behandelend officier van justitie zag op oudjaarsdag geen reden om de verdachte nog langer vast te houden. En daar is Alex Förch woest over. Hij dient een klacht in bij de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Midden Nederland. Over ‘de justitiële dwaling’ heeft de Soester ook premier Mark Rutte, het ministerie van justitie en diverse Kamerleden aangeschreven. Förch vindt dat de behandelend officier van justitie uit zijn functie moet worden gezet.