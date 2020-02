Vaderschap is ‘by far de heftigste shit’ die Diggy Dex heeft meegemaakt

Maandagochtend even na 09.30 uur in huize Jansen. Er is een verhuizing aanstaande, maar van stress geen sprake bij Diggy Dex. Hij zet thee en geeft zoon Skip (4) een aai over zijn bol. Die is ziekjes en mag vandaag lekker thuisblijven, in de warme armen van moeder Dagmar. Tegen de muur staan ingepakte dozen, klaar voor de overtocht naar de nieuwe stek. Die is trouwens te overzien: het gezin blijft binnen de Amersfoortse wijk Soesterkwartier wonen.