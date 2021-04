Van beste stationspianist naar zingende pompbediende: Aristakes (67) blijft altijd bezig met muziek

Soldaat die op het Sovjet Ereveld in Leusden begraven ligt na 23 jaar onderzoek geïdentifi­ceerd

Het was lang onduidelijk wie op het Sovjet Ereveld in Leusden in graf 252 begraven lag, maar na 23 jaar onderzoek is hij eindelijk geïdentificeerd. Het gaat om de soldaat Elizbar Ivanovitsj Tsjitasjvili, laat Stichting Sovjet Ereveld woensdag weten.