Van Computerweg naar Netwerklaan: straat in Amersfoort krijgt andere naam

Breuk in waterlei­ding Bunschoten; bewoners tijdelijk aangewezen op andere watervoor­zie­ning

Op maandagochtend is er een leidingbreuk ontstaan bij een waterleiding op de Molenstraat in Bunschoten. Drinkwaterbedrijf Vitens werd opgeroepen en neemt de breuk nu onder handen. Waardoor de lek is ontstaan, is niet bekend. Werkzaamheden in de buurt zouden volgens Vitens wellicht de boosdoener kunnen zijn.

31 oktober