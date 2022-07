Van doodgewoon dorpje tot plotseling middelpunt van boerenverzet: hoe gaat het nu in Stroe?

De rust lijkt weergekeerd op het erf van Brouwer en zijn gezin. Aan de weilanden om zijn boerderij in Stroe is niet meer te zien dat er een maand geleden tienduizenden mensen liepen en 40 hectare werd gebruikt als parkeerplaats voor tractors en auto’s. ,,We hadden ’s avonds met een man of wat de boel al opgeruimd. Tot elf uur hebben we rommel zitten rapen. De volgende ochtend zag je er bijna niets meer van.’’