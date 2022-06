Van foodtruck naar lunchroom met lekkers: Sophie (30) gaat voor nieuw horeca-avontuur

Buiten zwemmen dit weekend? Meestal moet je betalen! (En schrik niet van die beestjes in het water...)

Duik niet in rivieren of kanalen. Zodra de zon schijnt, is dat ieder jaar weer het dringende advies. Waar kun je, afgezien van de buitenbaden, wel ‘officieel’ in de natuur zwemmen in de regio Amersfoort? Op enkele plekken. Waar je overigens meestal voor moet betalen.

17 juni