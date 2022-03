Van grote belofte tot stuntelaar: zo presteerde het Amersfoortse stadsbestuur de voorbije vier jaar

Grote belofte levert slechts deels

Fatma Koser Kaya (53, D66, cultuur en onderwijs) werd in 2018 door haar partij naar Amersfoort gehaald als grote belofte: met haar lange staat van dienst als Kamerlid en goede contacten in Den Haag, zou zij bij uitstek dingen gedaan krijgen. Vier jaar later valt niet te ontkennen dat ze daar slechts deels in geslaagd is. Ja, ze haalde in 2020 de titel Onderwijsstad naar Amersfoort. En ze stond mede aan de wieg van de Retourboulevard op Isselt (waar de gemeente over drie jaar 270.000 euro in pompt). Maar verder?