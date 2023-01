Van keukenhulp tot steun en toeverlaat van koninklijk huis: Ton Honing (1955-2022) kon het allemaal

Dit Amersfoort­se bedrijf drukt jaarlijks 50 miljoen boeken(!) in een duurzame hal van 14.000 m²

Sla een willekeurig boek open en de kans is groot dat Wilco in het colofon als drukker staat vermeld. Met een marktaandeel van ruim 30 procent is het Amersfoortse bedrijf de grootste boekdrukker van Nederland. En de meest duurzame.

