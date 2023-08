Van Lepeltje Lepeltje tot een familiefestival: deze leuke dingen doe je deze week in Amersfoort

Theater de Kamers in Vathorst vijf dagen lang ‘een strandfes­ti­val voor iedereen’

Op de valreep van de zomervakantie is Theater de Kamers in Vathorst het toneel voor het Familiefestival. Vijf dagen lang zijn er allerlei activiteiten voor het hele gezin. Van jong tot oud. ,,Iedereen is welkom”, zegt Koen Leenders van Bzzonder, de organisator van het festival.