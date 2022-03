Van mishandelde puber tot homoseksuele asielzoeker: afzwaaiend raadslid Simone vangt mensen in nood op

De gastenkamer van de familie Kennedy in Amersfoort is zelden onbezet. Er is eigenlijk altijd wel ‘iemand’ in huis, vertelt Kennedy (51). ,,Het begon met een Syrische professor, later kwam er een oudere Syrische vrouw met rugklachten. We hebben ook nog een homoseksuele asielzoeker gehad, die na een verkrachting niet meer durfde te slapen op een kamer met mannen. We hebben wel vaker asielzoekers een paar nachtjes te slapen om tot rust te komen. De eerste keer is een grote stap. Je verliest je privacy. Als je daar overheen bent, wordt het steeds makkelijker mensen in nood een plek te bieden.’’