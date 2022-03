Van ontucht met kleuters en peuters verdachte kerkvrijwilliger pas deze zomer voor rechtbank

Dit bedrijf krijgt iedere dag wanhopige telefoon­tjes over onhandelba­re honden: ‘Mensen ten einde raad’

,,We denken op een Disney-manier over honden, maar je moet ze niet vermenselijken. Een hond leert door associëren, een hond denkt niet als een mens.’’ Dat zegt Petra Vandalon van het Dutch K9 Centre in Barneveld. Elke dag krijgt het bedrijf uit de regio meldingen over honden die thuis niet meer te handhaven zijn. ,,Mensen zijn ten einde raad.’’

