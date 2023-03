Van Schubert tot Sinatra dankzij het Hydra Quartet

Op zondag 2 april 2023 is het concert van het Hydra String Quartet. Het concert is in De Rank (Voormalige Wilheminakerk) aan de Soesterbergsestraat 18 in Soest. Aanvang 15.00 uur Informatie over en kaartjes voor dit concert en de andere concerten zijn te koop via www.concertpodiumsoest.nl.