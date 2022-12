Van Snelle en Bizzey tot Di-rect: deze (wereld)sterren komen naar het Glazen Huis in Amersfoort

Stier komt vast te zitten in mestput in Bunschoten: dier na 2,5 uur bevrijd

Op een boerderij in Bunschoten is donderdagochtend een stier in de gierput terechtgekomen. De brandweer wist de stier pas na een paar uur te bevrijden. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend.

