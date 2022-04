Van spelletjes tot festivals en kleedjesmarkten: dit gebeurt er in de regio Amersfoort op Koningsdag

Koekhappen, kleedjesmarkten en stormbanen. Koningsdag wordt na twee jaar vol coronaregels weer op de ‘ouderwetse’ manier gevierd. Dit is er te doen in Amersfoort en regio op 27 april.

Naast alle oude tradities staat er tijdens Koningsdag dit jaar iets nieuws te gebeuren in Barneveld. De Oranjestichting heeft het plan opgevat om de Oekraïense kinderen die op dit moment in De Glind verblijven uit te nodigen voor de festiviteiten in het dorp. „We willen graag iets voor deze kinderen betekenen dus toen onze voorzitter met het idee kwam om ze uit te nodigen voor Koningsdag, was iedereen direct enthousiast”, zegt Mona Tamaëla van de Oranjestichting Barneveld.

De kinderen worden ’s ochtends met de bus opgehaald en naar de brandweer gebracht. Daar mogen ze eerst meekijken in de kazerne en daarna gaan ze naar het kinderfeest op het Gowthorpeplein. Ook roept de stichting Barnevelders op om naast de Nederlandse vlag, ook de Oekraïense vlag uit te hangen. „Op deze manier hopen we de kinderen een extra warm welkom te geven.”

De Oranjestichting zorgt voor lunchpakketjes en er zijn ook tolken aanwezig, maar er zijn nog veel extra handen nodig. „Momenteel bestaat onze club uit vijf vrijwilligers, maar we hebben er wel dertig nodig om alles tijdens de kinderspelen goed te laten verlopen”, zegt Tamaëla.

Quote We willen de kinderen een extra warm welkom geven Mona Tamaëla, Oranjestichting Barneveld

Hoewel de stichting alles op alles zet om Koningsdag te laten slagen, zijn de naweeën van corona nog merkbaar. Zo is er niet alleen een tekort aan vrijwilligers, de stichting zoekt ook nog nieuwe bestuursleden. In februari leek het er zelfs even op dat Koningsdag 2022 in het water zou vallen door het tekort aan vrijwilligers. Toch is het de stichting gelukt om in ieder geval te zorgen voor een kleedjesmarkt, oldtimerrit en een feest voor de kinderen.

Bunschoten-Spakenburg

En ook in Bunschoten heeft corona impact gehad op de Oranjevereniging. Zo vindt er dit jaar nog een online bingo plaats. Die moet het oranjeconcert in de Zuiderkerk vervangen. „Dat stamt inderdaad nog uit de coronatijd, maar we hadden geen keus. Het was te kort dag om een uitgebreid concert te organiseren”, zegt de voorzitter van de Christelijke Oranjevereniging, Lammert van de Groep.

De Oranjevereniging in Bunschoten loopt dit jaar tegen veel praktische zaken aan. „Vanwege corona zijn mensen die eerder hielpen met de organisatie gestopt. „De afgelopen twee jaar konden zij weinig organiseren en inmiddels hebben ze andere dingen te doen.”

Desondanks belooft het in Bunschoten-Spakenburg een dag vol oude tradities te worden, met versierde huizen – de eerste straat begon afgelopen dinsdag al met het ophangen van de vlaggetjes -, oudhollandse spelletjes, een kleedjesmarkt, lampionnentocht en een afsluitende vuurwerkshow.

Volledig scherm Vanwege de coronamaatregelen werd Koningsdag de afgelopen twee jaar ingeruild voor Woningsdag. © Daniella van Bergen

Amersfoort

In Amersfoort worden er dit jaar ook weer volop evenementen georganiseerd. De Nieuwe Stad op de Oliemolenhof staat in het teken van een ouderwetse Koningsdag, compleet met kinderdisco, kleedjesmarkt en fietsparcours.

En ook in de rest van Amersfoort valt van alles te beleven. Zo komt er weer een beiaardiersconcert vanuit de Onze Lieve Vrouwentoren en vindt tijdens Koningsnacht een marathon plaats. Ook zijn er door de hele stad kleedjesmarkten te vinden. Op het grasveld aan de Engweg in Hoogland strijkt vanaf 10.00 uur de grootste vrijmarkt neer, met plek voor ruim 3000 vierkante meter aan kleedjes.

Voor wie Koningsdag liever dansend door wil brengen, is er ook genoeg aanbod. Zo vindt de eerste editie van het festival Oranje Koningsdag plaats in Amersfoort, met optredens van onder anderen De Jeugd van Tegenwoordig en Tino Martin. Tijdens Koningsnacht wordt er tot in de kleine uurtjes gedanst bij Poppodium Fluor.

Soest

In Soest wordt dit jaar, dankzij corona, juist groots uitgepakt. „Mensen hebben behoefte aan een beetje reuring in het dorp”, zegt René van Hal van Stichting Oranjefeesten Soest/Soesterberg. Uniek dit jaar is dat er veel activiteiten buiten de stichting om worden georganiseerd. „Horecagelegenheden hebben aangegeven te willen zorgen voor livemuziek en er komen ook kleine buurtfeestjes.”

Omdat er voorgaande jaren geen ruimte was voor grote evenementen, is er in Soest een ‘nieuwe’ traditie ontstaan waarbij mensen eigen samenkomsten organiseren op Koningsdag. „Straten werden versierd en er ontstonden overal kleine kleedjesmarkten. Deze alternatieven vragen om een vervolg, ook nu grote evenementen weer mogelijk zijn”, meent Van Hal.

Quote Bijzonder dat we Koningsdag weer als vanouds kunnen vieren, daar is veel behoefte aan Teun Breedijk, Stichting Oranjecomité Woudenberg

Nijkerk

En ook in Nijkerk zijn de overblijfselen van de ‘corona-alternatieven’ nog merkbaar. „Sinds de pandemie heeft de Oranjevereniging een eigen webshop. Die gebruiken we nu om plekjes voor de vrijmarkt te verkopen”, zegt secretaris van de vereniging Michel van der Zwaag. Naast de vrijmarkt is er dit jaar een wedstrijd voor de best versierde straat, staan er attracties op het Molenplein en zorgt de horeca voor muziek.

Woudenberg

In Woudenberg staan er ook live-optredens gepland en verschillende plekken in het centrum worden ingericht als terras. Ook kunnen bezoekers tijdens een wedstrijd uitvechten wie de sterkste Woudenberger is. „Het voelt bijzonder dat we Koningsdag weer als vanouds kunnen vieren, daar is veel behoefte aan”, laat Teun Breedijk van Stichting Oranjecomité Woudenberg weten.

Baarn

Oranjevereniging Baarn & Oranje belooft een grootse Koningsdag, met in de Pekingtuin optredens van onder anderen Wolter Kroes en Peter Beense. Ook staat er een Oranjeconcert in de Pauluskerk op de planning en worden er vanaf 10.00 uur spelletjes voor kinderen georganiseerd.

En ook in de rest van de regio lijkt er vooral behoefte te zijn aan een ouderwets gezellige Koningsdag. Overal worden oude tradities opgepakt, zoals in Leusden waar vanaf 11.00 uur een kleedjesmarkt en een braderie te vinden zijn. In Scherpenzeel staan er een knutseltent, en een springkussen en wordt ’s ochtends gebingood. In Eemnes wordt Koningsdag gevierd met oudhollandse spelletjes, dansoptredens en een hindernisbaan.

Volledig scherm Een vol Eemplein tijdens de afsluiting van Koningsdag met de koninklijke familie in 2019. © ANP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.