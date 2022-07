Van verjaardagsfeestje naar festival met drie podia: Willems Wondere Weiland viert 20ste verjaardag

Wat ooit begon als een verjaardagsfeestje met een metalband in een weiland, is nu uitgegroeid tot een van de grotere gratis festivals in de regio. Zaterdag 2 juli om 14.00 uur gaan de remmen los in Hooglanderveen tijdens Willems Wondere Weiland. Willem zelf woont al achttien jaar in Japan en is er niet altijd meer bij, maar zijn oudere broer Erik Stapelbroek (47) houdt de traditie in stand.

Van verjaardagsfeest naar festival. Leg uit?

,,Mijn broertje Willem had vroeger altijd verjaardagsfeestjes is de schuur, dat heette toen Willems Wondere Wereld. Hij speelde zelf in een deathmetal band. Toen kwamen we met het idee om die band op een kar in een weiland te zetten. Dat hebben we in 2001 gedaan. Het eerste jaar hebben we zes artiesten gehad. Dat vond iedereen zo leuk dat we verder gingen.’’

Wat maakt dit feest nou zo uniek?

,,Ik denk dat de grootste unieke deler is dat alles en iedereen het doet omdat-ie het leuk vind. We zijn niet bezig met geld verdienen of een naam op de headline zetten en de rest is minder waard. Bij ons is iedereen gelijkwaardig. Alles is op basis van vrijwilligheid en omdat we het leuk vinden. Zo lang het gaat op deze manier, houden we het vol.’’

Hoe groot is het festival gegroeid?

,,Nu hebben we drie podia. Het hoofdpodium, dan hebben we nog een podium in een tent, en we hebben dit jaar nog ons jubileumpodium. We hebben ook nog een kleiner tentje met bandjes, een reggae hoek, en een kinderhoek met zandbak en knip-en-plak spullen.’’

Hebben jullie nog iets speciaals voor het jubileum geregeld?

,,We hebben dus het jubileumpodium er extra bij dit jaar. En we hebben de muziekvereniging in Hooglanderveen zo gek gekregen om samen met een band een optreden te verzorgen. Maar we blijven een festival met een klein budget. Dus we kunnen geen enorm grote namen betalen om te komen spelen.’’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.