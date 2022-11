Van vervallen pand tot iconisch visitekaartje van Amersfoort: rechtbank tegenover CS krijgt nieuw leven

Bunschoten biedt zorgontvan­gers cadeaupas om mantelzor­ger in het zonnetje te zetten

Zorgontvangers met een mantelzorger in Bunschoten hebben een bijzondere brief ontvangen waarmee ze hun mantelzorger in het zonnetje kunnen zetten. Bij de gemeente kunnen ze een zogeheten ‘mantelzorgcompliment’ afhalen, met daarin een cadeaupas ter waarde van honderd euro.

14 november