Vanaf vandaag bezorgt Uber Eats jouw maaltijd van McDonald's of KFC ook in Amersfoort

Klanten kunnen vanaf vandaag met de Uber Eats-app maaltijden van onder andere McDonald’s, KFC en Subway, maar ook van lokale restaurants als Habibi en ’t Witte Konijn aan huis laten bezorgen door de tak van het oorspronkelijke taxibedrijf.

Het internationaal opererende Uber introduceert zijn maaltijdbezorging in steeds meer steden. Volgens het bedrijf wijzen data uit dat de vraag naar maaltijdbezorging, zeker in coronatijd, in en om Amersfoort groot is, en er veel interesse bestaat in de nieuwe bezorgservice.

Opmars

Uber Eats is aan een forse opmars bezig in Nederland en breidt zijn bezorggebied voortdurend uit. Het werkt intussen al samen met meer dan duizend eetgelegenheden en fastfoodrestaurants. Het oorspronkelijk Amerikaanse bedrijf werkt aan die groei om de concurrentie met thuisbezorgd en Deliveroo aan te kunnen.

Aukeline Tolman, general Manager van Uber Eats Nederland, laat weten dat het bezorgbedrijf in deze voor de horeca moeilijke tijd ‘het restaurantgevoel bij mensen thuis wil brengen’. ,,We willen de maaltijdbezorging voor iedereen toegankelijk maken. Ieders lokale favoriete gerechten kunnen we contactloos laten bezorgen.”

App

Klanten kunnen via de app een restaurant uitzoeken, maaltijden bestellen en via iDEAL, creditcard of PayPal betalen. Zodra de bezorger van Uber Eats in de buurt van het restaurant is, ontvangt men daar het verzoek om de bestelling te bereiden. De bezorger haalt de bestelling op bij het restaurant en bezorgt de maaltijd namens de horecagelegenheid bij de klant.

Nieuwe klanten die voor minstens 20 euro bestellen, krijgen de eerste twee keer 10 euro korting als welkomst-actie.

Volledig scherm FILE PHOTO: An UberEATS food delivery courier stands in front of his bike in London, Britain September 7, 2016. Picture taken September 7, 2016. REUTERS/Neil Hall/File Photo © REUTERS

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.