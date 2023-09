Vanaf zijn 17de bakker, en toen kwam die pijnlijke diagnose: ‘Maak zulke mooie producten, dat is voorbij’

Feest van herkenning voor fans: je kunt nu 8 kilometer lopen door het ‘decor’ van hit-serie Oogappels

Waar in Amersfoort staan exact de huizen van de vier pubergezinnen uit de tv-hit Oogappels? Fans hoeven niet langer te zoeken, want er is een wandelroute uitgezet door de stad met 10 bekende locaties uit de serie. Aan de vooravond van seizoen 5 trok het AD de wandelschoenen aan en stapte zó het leven binnen van Fabie, Mees, Merel, Chris, Carola, Max en de rest.