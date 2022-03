Vandalen blijven maar huishouden in Nijkerkse probleemwijk: ‘Waarom toch steeds bij ons?’

Overlast in Paasbos? Dat valt wel mee, zegt de politie: ‘Het is er geen drugsoord’

De overlast van jongeren in de wijk Paasbos in Nijkerk is er zeker, maar die is niet erger dan in andere wijken. Politiecijfers laten zien dat Paasbos niet meer meldingen van overlast heeft dan andere wijken.

13 oktober